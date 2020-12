DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA FIRMA COMPROMISSO PARA INVESTIR MAIS DE R$ 500 MIL EM MELHORIAS PARA ALTO ALEGRE DOS PARECIS

Parlamentar garantiu recursos para compra de bueiros armcos e peças para máquinas do município

Deputado Ezequiel Neiva (PTB) destinará R$ 200 mil para a compra de bueiros armcos (tubos em aço galvanizado) e outros R$ 350 mil para a compra de peças e combustível para as máquinas da prefeitura de Alto Alegre dos Parecis. O compromisso foi firmado em reunião com o prefeito eleito Denair Pedro da Silva, o popular Dena (DEM), e com vice-preito eleito, Edilson dos Santos (Podemos). O recurso será repassado ao município no próximo ano.

O parlamentar destacou que as prefeituras têm pouco recurso para investir na melhoria da infraestrutura das estradas. Neiva citou o momento econômico difícil em escala mundial, ocasionado pela pandemia do novo Coronavírus. Disse que o setor rural mostrou sua força nessa crise. “É preciso investir cada vez mais, para dar melhores condições ao homem do campo. Com boas estradas o produtor se sente motivado a produzir, porque sabe que poderá levar sua produção para ser comercializada na cidade”, observou o parlamentar.

Dena agradeceu ao deputado pela parceria que tem firmado com a população de Alto Alegre dos Parecis. “É importante que tenhamos pessoas compromissadas em apoiar a nossa cidade”, ressalto o prefeito eleito.

Texto e foto: Assessoria

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

