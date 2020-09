DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA ENTREGA INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A FANFARRA DA ESCOLA TANCREDO NEVES, EM CEREJEIRAS

Parlamentar destacou a importância de investir em projetos para a juventude

Na tarde desta quarta-feira (03) o deputado Ezequiel Neiva (PTB) esteve mais uma vez em Cerejeiras levando benefícios ao município. Desta vez realizou a entrega de equipamentos musicais para a fanfara da escola estadual Tancredo Neves. A entrega contou com a presença do secretário estadual de Educação, Suamy Vivecananda; o secretário regional de Governo, Nilton Gomes Cordeiro; a coordenadora regional de educação, Marlene Ribeiro, e a diretora da escola, Sandra Mariano.

A Fantaves, como é conhecida, recebeu caixas de tenor, bumbos de marcha e cornetas. Após a entrega o parlamentar anunciou que está em fase de compra mais instrumentos para atender a fanfara da escola Tancredo Neves. Ezequiel Neiva destacou que a Fantaves está entre as melhores do Estado. Em 2019, inclusive, foi campeã do Festival Estudantil Rondoniense de Artes, o Fera. “Certamente é umas das mais tradicionais fanfaras de Rondônia”, afirmou o parlamentar.

Neiva falou da importância de investir em projetos para beneficiar os jovens, os estudantes, que, de acordo com o deputado, precisam ocupar o tempo ocioso com atividades complementares. Disse que a fanfara é uma das opções.

O deputado disse que logo Cerejeiras contará com uma escola profissionalizante que o Governo implantará no município, por meio da Seduc/Idep. “Neste ano já fizemos a entrega do projeto Musicando em Cerejeiras. “Essas são algumas das ações que temos desenvolvido na área da educação”, afirmou.

Texto e foto: Assessoria

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments