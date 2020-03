DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA ENTREGA EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS A ASSOCIAÇÕES RURAIS EM MACHADINHO D’ OESTE

Mais de 300 famílias, que trabalham com a produção de leite e o plantio de arroz, feijão e milho, foram beneficiadas

Mais de 300 famílias da comunidade Amigos do Campo, em Machadinho D’ Oeste, serão beneficiadas diretamente com equipamentos agrícolas adquiridos por meio de emenda do deputado Ezequiel Neiva (PTB). O parlamentar entregou os equipamentos; uma colhedora de forragem e uma plantadeira, no último final de semana. Neiva ainda anunciou que a comunidade Amigos do Campo será beneficiada com um caminhão 3/4 e bueiros armcos (tubos em aço galvanizado) para a eliminação de pontes de madeira.

Diversas lideranças do município participaram da solenidade de entrega, a exemplo do ex-prefeito de Machadinho e ex-diretor do DER, Celso Coelho; e dos produtores ‘Nego da Carregadeira’ e Valdeci Assis Pereira e Monclara de Souza Faria, ambos da Associação dos Produtores Agrícolas Estrela Nova (Apaen), da MP-113, e a Cristina do PTB. Além da Apaen, serão beneficiadas as associações Rio Belém (Aprubi), da Linha C-10, e Rio Patury, na Linha C-9.

Neiva destacou a importância do investimento no setor rural. Disse que tem a preocupação em oferecer melhores condições de trabalho ao homem do campo, para que ele possa produzir cada vez mais, contribuindo com o desenvolvimento da região, gerando empregos e renda para o município. Neiva entende que o setor rural precisa de tecnologia e máquinas, para que os jovens possam permanecer no campo, ajudando as suas famílias. “Meus pais trabalharam na roça. Eu e meus irmãos trabalhamos também. Sei o quanto esses equipamentos facilitarão a vida dos produtores”, comentou o deputado.

O agricultor Valdeci Assis Pereira explica que a produção de leite é a principal fonte de renda da Comunidade Amigos do Campo. No entanto, conforme Valdeci, todas as propriedades têm atividades complementares, como a criação de porcos e o plantio de arroz, feijão, milho, entre outros. “A plantadeira é fundamental para o homem do campo, mas também precisamos da colhedora de forragem para produzir o alimento para os animais”, observou o agricultor.

Fonte e Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments