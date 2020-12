DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA ENTREGA EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS À ASSOCIAÇÃO RURAL NO DISTRITO ESTRELA AZUL

Parlamentar destacou que equipamentos irão fortalecer a produção da região

No último sábado o deputado Ezequiel Neiva (PTB) entregou à Associação dos Produtores Rurais Estrela Azul (Asproeza), no distrito de Estrela Azul, em Machadinho D’Oeste, um kit de equipamentos agrícolas para fortalecer as ações do homem do campo na região. A entidade foi contemplada com uma semeadeira e adubadeira; um perfurador de solo com três bitolas; um sulcador; um pulverizador tratorizado; um arador subsolador e uma despolpadeira de frutas.

Os equipamentos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar individual do deputado Neiva, e atenderão diretamente mais de 70 famílias. Participaram da solenidade de entrega o vice-prefeito eleito, Claudio da Rondo Motos, Celso Coelho, representante de Neiva na região de Machadinho.

O deputado destacou que os equipamentos fortalecerão as ações do homem do campo, garantindo o aumento da produção, a geração de empregos e o aumento da renda familiar. O parlamentar entende que preciso incentivar as famílias no campo. “Esse investimento incentivará a agricultura familiar na região, ao tempo que reduzirá os custos para os produtores, além de contribuir com a melhoria da qualidade de vida no campo”, disse o deputado.

Presidente da Asproeza, Normande Mariano Barbosa, falou da importância do acesso à tecnologia. Disse que os produtores terão a possibilidade de aumentar a produção a melhorar a renda familiar. Normande fez um comparativo entre o trabalho braçal e o uso das máquinas no campo, afirmando que no trabalho manual é possível perfurar cerca de 20 buracos de cerca por dia, enquanto a máquina faz aproximadamente 300 buracos por hora.

“Nossa maior produção é a pecuária leiteira, mas temos produtores de arroz, feijão, mandioca, cana, milho, banana e com a chegada dos equipamentos iniciaremos o plantio de café clonal’, afirmou o presidente da entidade.

