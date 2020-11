DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA ENTREGA ARMAS, MUNIÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA A FORÇA TÁTICA DO 1º BATALHÃO EM PORTO VELHO

Entrega dos equipamentos ocorreu durante solenidade de encerramento do curso de Instrução de Nivelamento de Conhecimento

om recurso destinado pelo deputado Ezequiel Neiva (PTB) foram adquiridos espingardas calibre 12; lançador de granada; cartuchos de borracha; gás lacrimogêneo; espuma de pimenta; spray de pimenta; granada luz e som; granada de pimenta e um kit Rubberbal, são equipamentos de proteção individual. As armas e equipamentos foram pedidas ao parlamentar pelos tenentes PM Cabral e Renê. A entrega das armas e equipamentos ocorreu na manhã de hoje (25) no 1º Batalhão, em Porto Velho, durante a solenidade de encerramento do curso de Instrução de Nivelamento de Conhecimento (NIC) de Força Tática do 1º Batalhão.

Ezequiel Neiva destacou a importância de investir no reaparelhamento da Polícia Militar, “instituição que presta serviço de extrema relevância à população”. “Investir na PM é investir sociedade. O recurso é utilizado diretamente em prol da comunidade”, afirmou o deputado ao frisar que as armas, munições e equipamentos não são letais. O investimento para a Força Tática foi de R$ 96 mil de emenda parlamentar individual.

O comandante do 1º Batalhão, capitão PM Adenilson afirmou que o investimento do deputado Ezequiel Neiva é imensurável tanto para a tropa da Força Tática quanto para a população. “São armas e equipamentos importantes para que os policiais possam oferecer melhor serviço à sociedade”, observou o capitão.

O comandante-geral da PM, coronel Almeida, elogiou a atuação do deputado Ezequiel Neiva em benefício da Polícia Militar. Disse que o parlamentar tem usado o mandato em prol do bem comum. “Entrou na vida pública e está colaborando com a PM”, declarou o coronel.

Texto e foto: Assessoria

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

