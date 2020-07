DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA DESTINA TUBOS ARMCOS PARA O MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

Tubos substituirão pontes de madeira para garantir mais segurança na estrada da Linha Zero Dois

Os bueiros armcos (tubos em aço galvanizado) destinados pelo deputado Ezequiel Neiva (PTB) a Corumbiara, começaram a ser instalados na linha Zero Dois, uma das principais estradas do município. A via é a mais utilizada para o escoamento da produção agropecuária e o transporte escolar na região.

Ezequiel Neiva explica que a Zero Dois interliga o distrito de Rondolândia a Corumbiara, além de garantir acesso à linha 3º Eixo, outra importante via para o escoamento da produção local. O deputado afirmou que os três bueiros armcos garantirão a melhoria da infraestrutura da Linha Zero Dois e deixarão a estrada mais segura.

O parlamentar destacou ainda, que os tubos armcos têm sido uma solução rápida, eficaz e duradoura para os municípios que sofrem com pontes velhas de madeira. “As pontes de madeira apresentam problema todo ano. No período das chuvas, muitas são levadas pelas águas. Os tubos solucionam esses problemas e ainda tem durabilidade aproximada de 50 anos”, observou Neiva.

