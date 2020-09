DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA DESTINA RECURSO PARA COMPRA DE APARELHO DE RAIO-X AO HOSPITAL REGIONAL NO DISTRITO DE EXTREMA

Investimento beneficiará população de quase 20 mil habitantes de distritos da região

Recurso no valor de R$ 380 mil foi destinado pelo deputado Ezequiel Neiva (PTB) para a compra de um aparelho de raio-x ao Hospital Regional no distrito de Extrema, na Ponta do Abunã, na divisa rondoniense com o estado do Acre. Além de Extrema, o investimento beneficiará os distritos de Vista Alegre, Fortaleza do Abunã e Nova Califórnia.

A emenda parlamentar individual, conforme informou o deputado, foi transferida à Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) para a aquisição do equipamento em regime de urgência, devido à pandemia do novo Coronavírus. Ezequiel Neiva afirma que o aparelho é extremamente importante para a unidade médica que atende uma região com mais de 20 mil habitantes.

O diretor-geral do Hospital Regional de Extrema, José Donizete da Silva, disse que a unidade médica tem um raio-x, modelo antigo, sendo que os profissionais precisam utilizar produtos químicos para revelar as imagens. “Já vi as especificações do novo aparelho. É digital, de ultima geração. Isso representa maior eficiência no atendimento, além de eliminar o uso de produtos químicos, que é uma recomendação do Ministério da Saúde”, detalhou o diretor.

Ezequiel Neiva disse que o pedido do aparelho para a Ponta do Abunã partiu do presidente da Associação Rural de Vista Alegre, Dorvalino Pinheiro. O parlamentar destacou a importância de ouvir os anseios da comunidade. “Conheço bem a região, mas os moradores de lá sabem muito melhor do que eu o que é mais importante para a comunidade”, observou Neiva.

A importância do investimento

O equipamento de raio-X serve para tirar radiografias, que são como fotografias da parte interna do corpo. Por meio dessas imagens, é possível observar estruturas anatômicas, como ossos, órgãos e vasos sanguíneos, sem precisar de cirurgia.

Por ser barato e não invasivo, nem causar dor, o exame é um dos mais solicitados por médicos em todo o mundo. Assim, o aparelho de raio-X tem ajudado os profissionais de saúde há décadas, facilitando diagnósticos de patologias localizadas em diversas partes do organismo.

Tumores, fraturas, bloqueios de vasos sanguíneos e até cáries são alguns dos males que podem ser identificados por meio de uma radiografia.

fonte: telemedicinamorsch.com.br

Texto e foto: Assessoria

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments