DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA DESTINA R$ 435 MIL PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NO ASSENTAMENTO NOVA VANESSA, EM CORUMBIARA

Ponte vai substituir a atual na Linha 1, para dar segurança no transporte escolar e no escoamento da produção

Com recurso de emenda parlamentar individual do deputado Ezequiel Neiva (PTB), no valor de R$ 435 mil, a prefeitura de Corumbiara construirá uma nova ponte na Linha 1, no assentamento Nova Vanessa.

Com a emenda do deputado, a prefeitura solucionará um dos principais problemas da região do assentamento Nova Vanessa, tendo em vista que a ponte atual se encontra em péssimas condições, ocasionando, inclusive, acidentes graves e prejudicando há algum tempo o transporte escolar e o escoamento da produção agropecuária.

Ezequiel Neiva afirmou que desde o final do ano passado tem se empenhado para solucionar o problema da precariedade da ponte de acesso ao assentamento Nova Vanessa. Disse que tentou junto ao DER a contratação de uma empresa em regime emergencial, mas não foi possível.

“Tentamos da forma mais rápida, mas o processo foi fracassado. Para resolver definitivamente o problema, destinei emenda individual de quase R$ 500 mil. O mais importante é que o processo licitatório será iniciado e logo a prefeitura poderá contratar a empresa para construir a nova ponte”, observou o parlamentar.

