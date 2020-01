DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA DESTACA DIVERSIFICAÇÃO NOS INVESTIMENTOS COM EMENDAS PARLAMENTARES

Vinte municípios foram atendidos em 2019, e neste ano esse número vai aumentar

Destinando emendas parlamentares ou por meio de indicações ao Executivo, o deputado Ezequiel Neiva (PTB) beneficiou em 2109 cerca de 40% dos 52 municípios do Estado, atendendo diretamente 20 municípios, destinando recursos de emenda para a execução de obras e projetos, ou contribuindo com indicações ao Estado. Os investimentos foram para a melhoria da infraestrutura dos municípios, para a saúde, a segurança pública, a educação, o esporte, lazer e entretenimento.

Ezequiel Neiva disse entender que tem cumprido o seu objetivo de atender as prioridades da população rondoniense. Segundo ele, a meta é estender o atendimento a outras cidades. “Em 2019 firmamos convênios com uma grande quantidade de prefeituras. Algumas receberam o recurso enquanto outras receberão o repasse nos próximos dias. O importante é que os convênios foram firmados e as emendas parlamentares asseguradas”, observou o deputado.

Para a melhoria da infraestrutura dos municípios, Neiva destaca a compra de bueiros armcos (tubos metálicos) para a substituição de pontes velhas de madeira, melhorando a qualidade das estradas e assegurando o transporte escolar e o escoamento da produção agropecuária. O parlamentar citou Nova Mamoré como exemplo. Só no distrito de Nova Dimensão foram instalados 15 tubos armcos, com investimento de quase R$ 250 mil. Outro valor aproximado já foi garantido para a compra de mais tubos metálicos para o município.

Para a Educação, Neiva cita a implantação de uma escola técnica e profissionalizante em Cerejeiras. “Essa foi uma das primeiras indicações que fiz ao Governo. Também solicitei escolas cívico-militares para Colorado e Cerejeiras, além da construção da cobertura do pátio da escola Planalto, no distrito de Planalto São Luiz, em Cabixi, e da construção de uma quadra poliesportiva na escola São Roque, em Corumbiara”, acrescentou.

O deputado disse que tem percorrido os 52 municípios do Estado, sempre mantendo reuniões com prefeitos, vereadores e lideranças. Neiva afirma os recursos são direcionados conforme a prioridade de cada localidade. “Cada região tem uma demanda específica”, justificou.

Os municípios atendidos diretamente são Vilhena, Colorado, Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras, Corumbiara, Chupinguaia, Cacoal, Ministro Andreazza, Parecis, Nova Brasilândia, Vale do Paraíso, Urupá, Cacaulândia, Alto Paraíso, Machadinho, Vale do Anari, Itapuã, Candeias, Porto Velho e Nova Mamoré.

