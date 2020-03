DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA CRITICA FALTA DE MANUTENÇÃO EM PATROLS DE COLORADO DO OESTE

Equipamentos estão parados há um ano no pátio do DER, aponta parlamentar

Por falta de manutenção, duas motoniveladoras (patrol) estão paradas há cerca de um ano na Residência Regional do DER em Colorado do Oeste. As máquinas precisam de módulo de transmissão para voltar a funcionar. O descaso com as patrols que custam cerca de R$ 600 mil, cada uma, revoltou o deputado Ezequiel Neiva. O parlamentar usou a tribuna da Assembleia Legislativa para criticar o DER pela demora na reposição das peças.

Ezequiel Neiva afirmou que as máquinas paradas refletiram diretamente e de forma negativa, nos produtores rurais e nas crianças que precisam ir à escola. O deputado disse que tem recebido reclamações dos produtores, que se queixam da precariedade das estradas nas regiões de Colorado, Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras e Corumbiara, de responsabilidade do DER em Colorado.

O parlamentar disse não entender o motivo de tanta demora para a compra dos módulos de transmissão. Cada módulo, segundo Neiva, custa em torno de R$ 30 mil. “Não é caro se comparado custo benefício dos equipamentos para a população”, acrescentou.

As patrols paradas são Caterpillar 140 K, máquinas consideradas de alta qualidade e produção. O aluguel mensal de um equipamento desse, de acordo com parlamentar, custa aproximadamente R$ 30 mil. “Em 10 meses seriam R$ 300 mil por máquina, ou seja, R$ 600 mil com os dois equipamentos, recurso suficiente para comprar uma patrol nova”, argumentou Neiva.

Ainda conforme o deputado, se as máquinas estivessem funcionando poderiam fazer seis quilômetros de patrolamento por dia. Neiva destacou que a população não pode ficar no prejuízo e declarou que continuará cobrando o DER.

Fonte e Foto: Assessoria

