DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA CONFIRMA COM O GOVERNADOR QUE RODOVIA DE PIMENTEIRAS SERÁ INAUGURADA EM ABRIL

Marcos Rocha disse ao deputado para coordenar a programação da inauguração junto com o prefeito. Pediu que escolhessem uma data no mês de abril e encaminhassem a programação à Casa Civil. O governador falou sobre importância do asfaltamento do acesso de Pimenteiras, para o desenvolvimento da região, que tem potencial turístico e tem investido na agropecuária.

O deputado Ezequiel Neiva lembrou que o asfaltamento da antiga RO-399 correu risco de não ser executado. Afirmou que no período em que esteve à gente do DER, precisou convencer setores do Governo sobre a importância da obra.

Recordou que a dificuldade estava relacionada ao investimento considerado muito alto (cerca de R$ 40 milhões) para um município com menos de três mil habitantes. “Dos 52 municípios de Rondônia, apenas Pimenteiras e Campo Novo não tinham acesso asfaltado. Tive a honra de tocar essas obras, quando diretor geral do DER, para deixar o Estado com 100% dos municípios com acesso pavimentado”, destacou o parlamentar.

Tubos armcos

Durante a audiência, o governador Marcos Rocha atendeu a solicitação do deputado Neiva e do prefeito Vino Dondé, de destinar, por meio do DER, bueiros armcos (tubos em aço galvanizado) para Pimenteiras. O município será contemplado com 10 tubos armcos, os quais serão implantados nas Linhas 5, 6 e 11. O prefeito afirmou que os bueiros em aço galvanizado são importantes para a melhoria das estradas, vez que eliminam pontes velhas de madeira.

