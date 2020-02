DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA COMEMORA LICITAÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO ESCONDIDO, EM CABIXI

Parlamentar aguarda pela construção dessa ponte desde 2017

O sonho da construção de uma ponte de concreto sobre o rio Escondido, na Linha 9, no município de Cabixi, está cada vez mais próximo de se tornar realidade. A frase é do deputado Ezequiel Neiva ao comemorar a conclusão do processo licitatório visando à contratação de empresa para construção da plataforma que terá 28 metros de extensão, 5,20 metros de largura e mão dupla de trânsito.

No projeto será investido mais de R$ 1 milhão, recurso transferido à prefeitura de Cabixi, por intermédio do deputado Neiva junto ao Governo de Rondônia. Ezequiel Neiva entende que a licitação foi apenas mais uma etapa vencida. “Nos próximos dias a prefeitura assinará a ordem de serviço autorizando o início das obras”, comemorou o parlamentar.

Neiva comemorou mais uma etapa vencida. O deputado recorda que os esforços para a construção da ponte de concreto sobre o rio Escondido foram iniciados em 2017, quando ele (Ezequiel Neiva) era o diretor-geral do DER. O parlamentar lembra que junto com o prefeito Silvênio Almeida, inspecionou a ponte antiga, constatando a necessidade da construção de uma plataforma de concreto.

“Em 2017 plantamos uma semente. Um grupo de pessoas acreditou nesse projeto. Várias etapas foram vencidas: convencemos o Governo da importância do empreendimento; realizamos o projeto Executivo; conseguirmos o financeiro junto ao Estado e, agora, a conclusão da licitação”, detalhou Ezequiel Neiva ao falar da próxima fase que é a assinatura da ordem de serviço.

O projeto, afirma Neiva, contribuirá com o desenvolvimento da região de Cabixi, Pimenteiras e Cerejeiras. O parlamentar atenta que a produção de soja tem se expandido em toda a região. “As pontes de madeira não têm suportando o trânsito de carretas bi-trem”, observou.

FONTE E FOTO: Assessoria

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments