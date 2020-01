DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA ASSEGURA RECURSO PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA SUL DE PORTO VELHO

Campo do Binho, hoje de terra, vai receber gramado sintético e outras melhorias, para atender aos moradores da região

O deputado Ezequiel Neiva (PTB) destinará emenda parlamentar no valor de R$ 800 mil, para a construção de um campo de futebol soçaite com gramado sintético, na zona Sul de Porto Velho. E o local já foi definido: Será na bifurcação das ruas Erva Doce com Erva Cidreira, tendo aos fundos a rua Angico, no bairro Cohab Floresta. O espaço é conhecido como ‘Campo do Binho’, um tradicional campinho de terra que há mais de 30 anos é umas das opções para a prática do futebol na região.

Ezequiel Neiva ressalta que a construção de um campo de futebol com gramado sintético no bairro Cohab Floresta partiu de Edicarlos Trindade, uma das lideranças da região morando há mais de 30 anos na zona Sul. “Eu tinha compromisso com o Edicarlos para investir no desenvolvimento da região. O local, o ‘Campo do Binho’, foi escolha do Edicarlos”, afirmou Neiva.

O deputado destaca que as tratativas para o investimento já foram oficializadas com a prefeitura. Ezequiel Neiva manteve reunião com o prefeito Hildon Chaves e garantiu o investimento de R$ 800 mil na área pertencente ao município. “O prefeito Hildon gostou da iniciativa, e de imediato garantiu total apoio ao projeto”, afirmou o parlamentar.

A Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur) já deu início aos trabalhos para a elaboração do projeto. Neiva entende que o investimento atenderá os anseios dos moradores da região. Disse que será uma estrutura diferenciada para o incentivo do esporte.

