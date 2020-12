DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA ASSEGURA QUATRO CAMPOS DE FUTEBOL COM GRAMADO SINTÉTICO PARA VILHENA

Parlamentar se reuniu com o prefeito reeleito e reafirmou o compromisso com o município

Em reunião com o prefeito reeleito de Vilhena, Eduardo Japonês (PV), o deputado Ezequiel Neiva (PTB) reafirmou o compromisso de construir campos de futebol com gramado sintético no município. A novidade do encontro é que o parlamentar aumentou o quantitativo.

No aniversário de Vilhena, no último dia 23, Ezequiel Neiva havia anunciado a liberação de emenda parlamentar individual para a construção de três campos de futebol. Na reunião com o prefeito Japonês, Ezequiel Neiva incluiu mais uma praça esportiva no orçamento, totalizando quatro unidades, com investimento superior a R$ 1 milhão.

Neiva ressaltou que o recurso está assegurado para o orçamento de 2021. O deputado falou da importância de investir no esporte como forma de valorização do juventude. O parlamentar destacou ainda que o futebol é o esporte mais praticado no Brasil. Disse que há bairros em que os jovens ainda não têm local adequado para a prática desse esporte tão popular. “O Esporte salva vidas. É importante que tenhamos cada vez mais opções para práticas esportivas”, observou.

Japonês afirmou que o investimento é muito importante para toda a sociedade. Disse que os campos atenderão tanto as crianças e adolescentes quanto aos adultos. “A população precisa de espaços adequados para práticas esportivas como esses que serão construídos”, enfatizou Japonês. Também participaram da reunião o secretário de Saúde, Afonso Emerick, e o secretário de Agricultura, Jair Dornelas.

Texto e foto: Assessoria

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

