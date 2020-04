DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA APRESENTA PROJETO PARA EMISSÃO DE CNH GRATUITA A PESSOAS COM BAIXA RENDA

Amazonas, Bahia, Ceará e Paraíba já implantaram o Programa CNH Social

Programa CNH Social, de autoria do deputado Ezequiel Neiva (PTB), propõe a gratuidade, em todo o estado de Rondônia, da emissão e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para pessoas com baixa renda. O projeto foi apresentado na última quarta-feira na Assembleia Legislativa e deve ir à votação na próxima semana.

O parlamentar explica que o objetivo projeto é oferecer às pessoas inseridas em famílias com renda per capta inferior a meio salário, a oportunidade de obtenção da CNH de forma gratuita. Neiva enfatiza que o custo da habilitação é muito alto, superando em muito a renda de milhões que sonham com a Carteira Nacional de Habilitação. “Para as classes mais pobres a habilitação representa uma oportunidade a mais de trabalho, uma forma de exercer atividade econômica”, enfatizou o deputado.

De acordo com Ezequiel Neiva, pelo menos quatro estados (Amazonas, Bahia, Ceará e Paraíba) implantaram o projeto CNH Social. “Estamos propondo ao Governo de Rondônia a criação de um programa de acesso à CNH”, acrescentou.

O deputado observou, no entanto, a questão da pandemia do novo Coronavírus (Covid-190). O parlamentar destacou que o projeto pode ser aprovado e ser posto em prática a partir do próximo ano, de forma que não comprometa o orçamento do Estado em 2020 diante de ações de combate à propagação do Coronavírus.

Fonte e Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

