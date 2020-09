DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA ANUNCIA O INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO CORUMBIARA, NO ASSENTAMENTO NOVA VANESSA

Projeto recebeu R$300 mil em emenda destinada pelo parlamentar

A empresa contratada para construir a ponte sobre o rio Corumbiara, no Assentamento Nova Vanessa, na Linha 1, em Corumbiara, iniciou os trabalhos na última semana. O projeto é executado com recurso de emenda parlamentar individual do deputado Ezequiel Neiva (PTB), de quase R$ 300 mil. A obra, de acordo com o parlamentar, beneficiará diretamente o assentamento Nova Vanessa, o distrito de Vitória da União e os municípios de Corumbiara e Cerejeiras.

Ezequiel Neiva disse que a construção de uma ponte nova no “Travessão da Vanessa” é a maior reivindicação dos moradores da região. O deputado explica que a ponte atual está em estado crítico. “É muito perigoso. No ano passado um carro caiu no rio e por sorte não houve uma tragédia”, relatou Neiva.

Ainda de acordo com o deputado, a Linha 1 é uma das principais vias de escoamento da produção na região e também trajeto do ônibus escolar. “O inicio da construção da ponte nova é a sensação do dever cumprido, embora o projeto esteja no começo. Batalhamos muito para que essa obra fosse iniciada”, atentou Ezequiel Neiva.

Texto e foto: Assessoria

DA REDAÇÃO DO HOJERONDNIA

