DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA AGRADECE AO GOVERNO PELO INÍCIO DA RECUPERAÇÃO DA RODOVIA DE CHUPINGUAIA

Rodovia RO-391 é a principal via de escoamento do município

Principal via de escoamento da produção agropecuária na região do município de Chupinguaia, a RO-391 começou a receber operação tapa buraco nesta quarta-feira (02), pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). O trabalho de recuperação da rodovia foi solicitado pelo deputado Ezequiel Neiva (PTB) ao diretor-geral do DER, Elias Rezende, e ao governador Coronel Marcos Rocha.

Ezequiel Neiva atenta que o município de Chupinguaia destaca-se pela alta produção agropecuária. E a RO-391 é responsável pelo escoamento dessa produção até a BR-364. “A rodovia recebe trânsito intenso de veículos pesados transportando grãos, gado, insumos e alimentos para os animais”, acrescentou o deputado.

Além da rodovia de acesso ao município Chupinguaia, o parlamentar solicitou ao Governo a recuperação urgente das rodovias de Corumbiara (RO-370 – trabalho concluído nesta semana) e Cabixi, também RO-370. “Recebemos a informação do diretor-operacional, Adriano Furtunato, de que outra equipe já vai iniciar os trabalhos na rodovia de Cabixi. Agradeço ao diretor do DER e ao governador, pelo atendimento a mais essas reivindicações”, frisou Ezequiel Neiva.

