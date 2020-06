DEPUTADO EZEQUIEL ANUNCIA REPASSE DE R$ 300 MIL À PREFEITURA DE MACHADINHO, PARA COMPRA DE TUBOS ARMCOS

Parlamentar destacou ainda outras ações, como o apoio à guarda-mirim e compra de van para transporte dos universitários

O município de Machadinho D’ Oeste receberá mais R$ 300 mil destinados pelo deputado Ezequiel Neiva (PTB). O recurso é para a compra de bueiros armcos (tubos em aço galvanizado), visando à substituição de pontes velhas de madeira e a eliminação de pontos baixos nas rodovias.

Ezequiel Neiva afirmou que os R$ 300 mil são oriundo de emenda parlamentar individual. O parlamentar destacou ainda que o recurso já está na conta da prefeitura, a qual ficará responsável pela compra dos tubos. “A aquisição não deve demorar. No Brasil, apenas uma empresa fabrica tubos em aço galvanizado”, observou.

O deputado lembrou que no final de 2019 destinou R$ 50 mil para a compra de equipamentos agrícolas as associações rurais: Rio Belém (Aprubi), da Linha C-10, do Rio Patury, na Linha C-9; da Associação dos Produtores Agrícolas Estrela Nova (Apaen), da MP-113.

Além dos R$ 300 mil recém liberados para a compra de tubos armcos, Neiva citou outros recursos previstos para serem liberados em breve, a exemplo de R$ 80 mil para compra de uniformes a alunos da Guarda-Mirim; e outros R$ 180 mil para a compra de uma van visando atender universitários que estudam em Ariquemes.

Neiva frisou que os recursos que têm destinado contribuirão com desenvolvimento de Machadinho. “Fui apresentado ao município pelo meu amigo Celso Coelho. Criei laços com a cidade e fico feliz por ter a oportunidade de ajudar”, declarou.

FONTE E FOTO ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

