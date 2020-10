DEPUTADO ESTADUAL ANDERSON PEREIRA FAZ CAMINHADA COM DÔRA, CANDIDATO A PREFEITO DE PIMENTEIRAS

“Eu vou estar ao lado de Dôra sempre que ele precisar”, disse Anderson Pereira

O deputado Estadual Anderson Pereira (PROS) esteve neste sábado (24/10) no município de Pimenteiras, realizando uma caminhada no comercio local, reforçando o apoio à candidatura de Roberto Cavalcante (DEM) conhecido como “Dôra”, a Prefeitura da cidade nestas eleições de 2020.

O deputado destacou que o apoio surge num momento de fortalecimento da candidatura de Dôra, onde parece como o nome mas aglutinador da oposição na cidade representando uma nova política com ideias, projetos e ações para o desenvolvimento da cidade. “Estou muito animado e esperançoso na candidatura de Dôra a prefeito do Município de Pimenteiras. A candidatura dele é resultado, onde ele foi eleito vereador. É uma iniciativa coletiva. É uma caminhada em que estaremos todos juntos nesta luta em benefício do povo de Pimenteiras”, frisou.

Dôra ressaltou a importância dos diversos apoios recebidos para consolidação de sua candidatura. “Esse aval tem o objetivo de ajudar um projeto maduro e viável. Tenham certeza de que a intenção é de juntos lutarmos pela melhoria da população. Eu recebo com muita alegria mais esse apoio do deputado estadual Anderson Pereira a esse projeto que não é meu e sim de todos que querem ver uma mudança nos rumos da administração Pimenteirense”, externou o candidato a prefeito.

