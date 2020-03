DEPUTADO EDSON MARTINS GARANTE RECURSO PARA CEREJEIRAS

Parlamentar parabenizou equipe da prefeitura pela agilidade na elaboração dos projetos

O deputado Edson Martins (MDB) recebeu em seu gabinete nesta quarta-feira (11), o secretário de Fazenda do município de Cerejeiras, Valdir Carlos que entregou um pedido em conjunto com o Vereador José Carlos Valendorff, solicitando um recurso emenda parlamentar no valor de R$140 mil para aquisição de insumos para preparação de massa asfáltica que será utilizada na execução de tapa buracos no município.

“Quero aqui em nome do Vereador José Carlos, agradecer ao deputado Edson Martins, que atendeu nossas reivindicações e esse ano já nos disponibilizou R$100 mil para construção de um barracão para fábrica de manilhas, e agora mais esse recurso que vai beneficiar muito nossa população possibilitando a recuperação do asfalto de nossas ruas e avenidas”, destacou Valdir.

Edson Martins garantiu o recurso e parabenizou toda equipe da prefeitura pela agilidade na elaboração dos projetos das emendas destinadas ao município. “Por isso que as coisas acontecem no município de Cerejeiras o ex-prefeito Airton era um grande parceiro nosso, fez um bom trabalho, a prefeita Lisete Marth continua o bom trabalho porque tem o Valdir e toda equipe lá a frente da secretaria, quero parabenizar toda equipe da prefeitura”, disse Edson Martins.

