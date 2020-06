DEPUTADO EDSON MARTINS GARANTE EMENDA PARA PIMENTEIRAS DO OESTE

Recurso vai ser usado na compra de duas conchas de retroescavadeira para a Secretaria de Obras do município, os equipamentos atende ao pedido do vereador Clóvis Leiteiro (PDT) e já está empenhado e agora segue para ser conveniado.

O deputado Edson Martins (MDB) destinou para o município de Pimenteiras do Oeste, um recurso proveniente de emenda parlamentar no valor de R$ 37 mil para aquisição de duas caçambas trapezoidal, conhecida como concha V para retroescavadeira.

O recurso para a compra dos equipamentos atende ao pedido do vereador Clóvis Leiteiro (PDT) e já está empenhado e agora segue para ser conveniado. De acordo com o vereador Clóvis, a Secretaria de Obras necessita desses equipamentos para agilizar as obras no município e agradeceu pelo recurso disponibilizado.

Edson Martins afirmou que esses equipamentos são essenciais para a abertura de valas para a implantação de bueiros e drenagens de água. “Agora é o momento de cuidar da drenagem das estradas, para quando chegar o período chuvoso as condições de tráfego não ficarem prejudicadas. Sei que esses equipamentos serão bem utilizados pela Secretaria de Obras e trará muitos benefícios para a população de Pimenteiras”, destacou o deputado.

