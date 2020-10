DEPUTADO EDSON MARTINS DESTINA R$ 100 MIL PARA FÁBRICA DE MANILHAS EM CEREJEIRAS

Recurso de emenda do parlamentar será aplicado para a construção de um barracão

Já está conveniado para o município de Cerejeiras, um recurso proveniente de emenda parlamentar do deputado Edson Martins (MDB), no valor de R$ 100 mil, para a construção de um barracão para fábrica de manilhas.

O pedido do recurso foi feito pelo então secretário de Fazenda do município, Valdir Carlos, que apresentou a necessidade de um local adequado para ser fabricada as manilhas, utilizadas na restauração de ruas, avenidas e estradas vicinais de Cerejeiras.

“A construção desse um barracão para fábrica de manilhas, vai beneficiar muito a população de Cerejeiras, principalmente na zona rural, substituindo pequenas pontes de madeiras, por manilhas de concreto, possibilitando estradas de qualidades nos pontos que ficam alagados no período chuvoso”, completou o deputado.

Edson Martins destacou também outro recurso solicitado pelo Valdir Carlos, e que já está na conta da prefeitura, no valor de R$ 140 mil, para a aquisição de insumos para massa asfáltica, que vai permitir que a prefeitura recupere ruas e avenidas com a operação tapa buracos.

