DEPUTADA SILVIA CRISTINA CONFIRMA LIBERAÇÃO DE EMENDA DE R$ 400 MIL PARA AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA CEREJEIRAS

A emenda contempla para compra de um caminhão compactador de lixo

O Município de Cerejeiras/RO; contará com mais um recurso disponibilizado, através de emenda parlamentar da deputada federal Silvia Cristina (PDT), a Prefeita Lisete Marth (PV) e os vereadores estiveram na semana retrasada, na Câmara dos Deputados, no gabinete da deputada Silvia Cristina, onde foi cobrada a liberação do recurso para a compra do caminhão compactador de lixo.

A deputada Silvia Cristina informou nesta quarta-feira (04/03) para a Prefeita Lisete Marth, a liberação da emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil para a aquisição de um caminhão compactador de lixo. A parlamentar encaminhou a emenda individual a pedido da Prefeita Lisete Marth e também atendendo ao pedido do presidente do Partido Municipal do PDT Mario Olkoski, fez o pedido da emenda para a aquisição do caminhão compactador de lixo e dos vereadores do município.

A Prefeita Lisete destacou que o caminhão vai ajudar da dinâmica de coleta de lixo, dando mais segurança aos servidores. “A coleta do lixo tinha que ser melhorada para dar mais condições aos nossos funcionários, evitando cortes e outros danos à saúde deles. Esse caminhão é de fundamental importância, pois o lixo vai ser compactado e levado direto ao destino final” concluiu a Prefeita.

Lisete Marth, disse que esse é mais um resultado decorrendo de parcerias firmadas pelo governo estadual e governo federal que tem como finalidade ajudar no avanço e desenvolvimento de Cerejeiras, o caminhão compactador de lixo vem para ajudar e renovar a frota da Prefeitura. “Com a chegada desse novo veículo, conseguiremos suprir a demanda do município. Este caminhão dará um suporte imenso nos trabalhos da Secretaria Municipal de Obras e na Secretaria Municipal de Agricultura, principalmente para ajudar na limpeza da cidade”, destacou a Prefeita.

FONTE: Ligia Alini Corim/Da Redação do hojerondonia

Comments

comments