DEPUTADA ROSANGELA DONADON VISITA SECRETARIA DE OBRAS DE CEREJEIRAS

Responsável por liberar emendas parlamentares para construção de cerca, muro da secretaria municipal de obras e construção de um barracão na linha 1

A deputada estadual Rosangela Donadon (PDT), esteve nesta quinta-feira (05/03) na secretaria municipal de obras e serviços públicos (Semosp) para visitar a obra de construção da cerca e muro da referida secretaria.

De acordo com o Secretário de Obras Carlinhos Goebel (PV), a construção da cerca e muro da secretaria foi concluído e faltam os últimos detalhes para realizar a inauguração. Rosangela Donadon é a responsável por liberar os recursos junto ao governo de Estado através do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER/RO; convênio de n°164/2018/PJ/DER-RO, no valor de R$ 112 mil e a contrapartida do município de R$ 6.304,71 mil, e a construção de um barracão na Associação dos Produtores Rurais do Alto da Serra, (Asproserra) localizado na Linha 1 do 3° Eixo o 4° na área rural do município, disse Carlinhos.

Rosangela Donadon falou da satisfação em presenciar esta conquista da população cerejeirense. “Eu fico muito feliz em estar ajudando ao Município de Cerejeiras na liberação de emendas parlamentares através de sua autoria, para melhorar a vida da população”, disse a parlamentar.

A Prefeita Lisete Marth disse que “Gostaria de compartilhar com todos e a satisfação de estar com a deputada Rosangela Donadon, que é responsável pela liberação dos recursos das emendas para a construção do muro da Semosp e construção do barracão da Asproserra, fez questão de agradecer os recursos destinados. Em nome da população cerejeirense venho publicamente a fazer este agradecimento”, disse a Prefeita.

FONTE E FOTOS: Ligia Alini Corim/Da Redação do Hojerondonia

