DEPUTADA MARIANA CARVALHO ENTREGA UM VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO EM PIMENTEIRAS

A Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO; através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsau) representando ao secretário de saúde Rodrigo Sordi a vice-prefeita Valéria Garcia recebeu em Porto Velho nesta quarta-feira (12-08), e chegou hoje de manhã aqui no município um ventilador mecânico e máscaras descartáveis, emenda da deputada federal Mariana Carvalho (PSDB). “Estamos em meio à pandemia desse vírus. O equipamento mais importante neste momento, para atendimento aos pacientes, é o ventilador pulmonar. O vírus afeta o sistema respiratório, que passa a necessitar de auxílio”, explicou a deputada.

“Os ventiladores mecânicos são praticamente a divisa entre a vida e a morte. Na hora em que a pessoa em estado grave, um aparelho desse é fundamental. Com este equipamento, a gente consegue ter muito mais tranquilidade para cumprir nosso compromisso de que nenhum morador de Pimenteiras fique sim assistência”, reforçou a deputada que também é médica.

“São ventiladores que podem ser instalados nas ambulâncias e serem utilizados, tanto para manter como para transportar os pacientes graves para as UTIs dos hospitais, evitando assim, a utilização do ambu, que é uma ventilação de manobra de hiperinsuflação manual”, explicou a deputada Mariana Carvalho.

O Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) ressaltou a importância do ventilador mecânico para o enfrentamento da pandemia. “Quando o caso do paciente é grave, esse equipamento são de extrema necessidade, quero agradecer a deputada federal Mariana Carvalho, que atendeu à solicitação do ventilador e das máscaras descartáveis”, destacou Dondé.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

