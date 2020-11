DEOCLECIANO E CHICO ORLANDO VISITAM CONJUNTO HABITACIONAL E FAZ COMPROMISSO DE TRAZER O ASFALTO PARA COMUNIDADE

O Candidato a Prefeito de Corumbiara Deocleciano da Dizal (PP) e seu vice-prefeito Chico Orlando (PV), conversaram nesta quarta-feira com moradores no Conjunto Habitacional, onde fez um compromisso de trazer asfalto para a comunidade. Deocleciano da Dizal, candidato à prefeitura de Corumbiara pelo PP, afirmou que tem experiência em gestão e prometeu asfaltar o conjunto habitacional, em parceria com o deputado estadual Ezequiel Neiva de Carvalho (PTB).

O candidato conversou com moradores e falou sobre a preocupação com os moradores do conjunto habitacional. Acompanhado por apoiadores, Deocleciano distribuiu material de campanha.

“O que temos é mais do que uma proposta. É mostrar a experiência de quem já fez e sabe fazer. Queremos fazer tudo isso em parcerias, buscando recursos no governo de estado e governo federal através de nossos deputados estaduais, deputados federais e senadores. Nós já fizemos e vamos fazer muito mais, mostrando que aqui tem candidato com experiência de gestão, que fez e sabe como fazer”, declarou Deocleciano.

FONTE: DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

