DEOCLECIANO DA DIZAL E CHICO ORLANDO RECEBEM APOIO EM CAMINHADA E REAFIRMAM PROPOSTAS PARA CONSOLIDAR O DESENVOLVIMENTO DE CORUMBIARA

Deputado estadual Luizinho Goebel (PV) e Jaqueline Cassol (PP) participaram da caminhada e declararam apoio na candidatura a Prefeito

A primeira caminhada da campanha do candidato a prefeito do Município de Corumbiara, Deocleciano Da Dizal (PP) agitou as principais ruas e avenidas da cidade, na manhã desta terça-feira (20/10). Acompanhado de um grupo de apoiadores, candidatos a vereadores e o deputado estadual Luizinho Goebel e Jaqueline Cassol, ele pediu votos e conversou com moradores e empresários da avenida sobre suas propostas para revolucionar Corumbiara.

O Contato direto com os eleitores foi o termômetro das ruas e avenidas que a campanha precisava para testar que as propostas de Deocleciano Da Dizal estão de acordo com o anseios da sociedade. “Fui muito bem recebido, o empresário sabe que com Deocleciano prefeito eles se tornarão amigos da gestão. Vamos rediscutir a carga tributária e gerar empregos para a população”, declarou.

“Estamos conversando com a população corumbiarense. Ouvindo sugestões, apresentando nossas propostas e demonstrando que Corumbiara pode ter um futuro melhor, com honestidade, transparência e sem excluir ninguém. Estamos unindo nossa cidade e este apoio é fundamental para que possamos promover o maior salto de crescimento já visto em nossa história”, destacou Deocleciano.

