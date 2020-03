DENGUE: EQUIPE DA VIGILÂNCIA REALIZA FUMACÊ NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE EM CEREJEIRAS

Bairros do município estão sendo percorridos para receber aplicação de inseticida contra o mosquito

A Prefeitura do Município de Cerejeiras/RO; por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vem empreendendo uma série de ações para prevenir o mosquito da dengue, chikungunya, zika, febre amarela e combater o mosquito Aedes Aegypti, o transmissor dessas doenças, conhecidas como arbovirose.

Uma das ações é a aplicação especial do inseticida contra o mosquito, o popular carro do “Fumacê”, que iniciou na noite nesta quarta-feira (25/02) e começou no Bairro Maranata o primeiro de quatro ciclos de aplicação de inseticida nos bairros da cidade.

Nesta ação, um veículo, equipado com uma bomba pulverizadora de veneno, vai percorrendo as vias dos bairros para borrefar as gotículas de um líquido composto por pequenas quantidades de um inseticida capaz de eliminar os mosquitos que estiverem voando no local no momento da aplicação.

Para o Secretário Municipal de Saúde Ederson Lopes a aplicação de inseticida por meio do fumacê, que está sendo realizado nos bairros da cidade no combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, continuará em todos os bairros da cidade.

Segundo a Prefeita Lisete Marth (PV) a ação também exigirá colaboração e cuidados por parte da população. No momento em que a viatura passar pela rua, as portas e janelas das residências deverão ser abertas para que a fumaça com o inseticida tenha acesso a todos os cômodos e mate os mosquitos. Além disso, os moradores e animais de estimação deverão se dirigir aos fundos da casa, disse Lisete.

FONTE E FOTOS: Ligia Alini Corim/Da Redação do Hojerondonia

Comments

comments