DEMANDAS PARA MELHORIAS NAS RODOVIAS NO VALE DO JAMARI SÃO LEVANTADAS PELO DER

Para cumprir a nova missão de gestor da infraestrutura, o diretor-geral do DER, Elias Rezende, acompanhado da sua equipe técnica, tem percorrido as rodovias estaduais com o objetivo de pontuar os gargalos e principais demandas.

O Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), tem aproveitado o verão amazônico para executar, com intensidade, os serviços de manutenção das rodovias estaduais, cumprindo, assim, a determinação do governador coronel Marcos Rocha, de melhorar as rodovias com transparência e qualidade na execução.

Na região do Vale do Jamari, o diretor esteve na 2ª residência regional do DER em Ariquemes reunido com os deputados estaduais Alex Redano, Adelino Follador e Geraldo da Rondônia, onde alinharam inúmeras reivindicações da população, dentre elas, a ponte sobre o rio Jamari, localizada na RO-459, construída em 2018 sem o aterro. “A obra da ponte em 2018 foi por meio de execução indireta, a empresa entregou o trabalho, mas, para que possa ser utilizada, falta realizar o aterro e a laje de transição. “Já determinei que os serviços sejam iniciados dentro de duas semanas com uma força-tarefa entre as equipes de trabalho do DER”, informou o diretor Rezende.

A construção de uma nova ponte sobre o rio Jamari na RO-459, que garante o acesso de Alto Paraíso à BR-364, também faz parte das reivindicações da população, repassadas pelos parlamentares ao diretor do DER. Rezende informou que o processo encontra-se na Superintendência Estadual de Licitações (Supel), e que está pedindo agilidade para que o processo seja finalizado e a demanda atendida com urgência.

Além das reivindicações, o deputado Alex Redano repassou os elogios da população quanto aos trabalhos executados pela regional do DER em Ariquemes na RO-457, conhecida na região como travessão B40 Norte, que dá acesso a Alto Paraíso, e no travessão B40 Sul, localizado na RO-144. As rodovias receberam serviços de patrolamento, encascalhamento nos pontos críticos para combater atoleiros e lamaçal, garantindo qualidade e segurança na trafegabilidade.