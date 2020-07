DEM LANÇA VEREADOR DÔRA COMO PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO POR PIMENTEIRAS

Vereador Dôra têm apoio do senador Marcos Rogério (DEM) para disputar a Prefeitura…

Agora está confirmado. O DEM representado pelo assessor jurídico do partido Dr: Sharleston e o contador Anderson, estiveram no município nesta quarta-feira (22/07) para lançar o nome do vereador Roberto Cavalcante Santos conhecido como “Dôra”, que disputará a prefeitura com o apoio do Senador da República Marcos Rogério (DEM) a Prefeitura de Pimenteiras do Oeste/RO. O vereador Dôra apresentou os 10 nomes de pré-candidatos a vereadores.

A confirmação da pré-candidatura do vereador ocorreu recentemente depois de uma reunião política realizada com os assessores do partido estadual, candidatos a vereadores, e a base é o senador Marcos Rogério. O nome do vereador Dôra foi aclamado por todos e contou com apoio de vários segmentos organizados da sociedade pimenteirenses. Político humilde, dois mandatos consecutivos como vereador, servidor público de carreira, homem de família, e com serviços prestados ao município, Dôra afirma que assumir a prefeitura será um grande desafio, mas que se sente preparado para tal medida e espera contar com o apoio e suporte da comunidade para seguir trabalhando para desenvolver cada vez mais o município de Pimenteiras.

“Venho trabalhando ao longo desses anos como legislador onde tenho sempre procurado fazer um bom trabalho para nossa com unidade, mas entendo que é hora de alçar voos mais altos com a experiência adquirida. Tenho certeza que posso administrar Pimenteiras com a mesma seriedade em que conduzi meus dois mandatos no Poder Legislativo, como vereador e vice-presidente”, afirmou. “Quero também destacar si não tiver um consenso de formar alianças para a eleição deste ano. Isso significa que deveria ter um candidato a vice do próprio partido na tentativa de chegar a prefeitura. Não é que não queiramos fechar parcerias, ou que estejamos fechados a ouvir outras correntes de pensamentos, mas se não encontramos um caminho que nos levasse a isso, porque temos alguns diferenciais”, declarou Dôra.

FONTE: Wilmer G. Borges

Fotos: Assessoria

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

