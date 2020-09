DEFESA PESSOAL – QUAIS SÃO AS FAIXAS DE KRAV MAGÁ E OS DIFERENTES NÍVEIS DE APRENDIZADO?

O krav magá por muito foi considerado como “a arma secreta israelense”, porém se popularizou por diversos exércitos em todo o mundo

O sistema de faixas de krav magá é utilizado para o treino no âmbito civil ao aplicar diferentes graduações de acordo com as cores. No entanto, cursos e treinos dedicados ao cenário militar ou de segurança, não utilizam o sistema de faixas.

O krav magá surgiu por volta de 1940 fundado por Imi Lichtenfeld, um treinador militar e líder do grupo de resistência em Bratislava, foi também instrutor chefe no preparo físico e krav magá das Forças de Defesa de Israel.

Em 1964 o krav magá popularizou-se por diversos exércitos em todo o mundo, antes era considerada ‘a arma secreta israelense’ restrita a um grupo de militares.

As faixas de krav magá sinalizam o desenvolvimento do aluno em diferentes níveis. O instrutor de krav magá e membro da Federação Sul Americana, Dionésio Mariosi, destaca que independentemente da faixa, o ideal é que o aluno treine o krav maga por toda a vida, o que irá lhe garantir plena segurança para se defender do maior número de agressões possíveis.

Faixas de Krav Magá e golpes aprendidos nas modalidades

Faixa Branca/ tempo 6 meses

Durante essa fase o aluno irá aprender os movimentos e os detalhes por trás dos diferentes golpes. O treinamento será realizado de maneira mais lenta e repetitiva, até que o aluno adquira flexibilidade e desenvoltura.

Irá aprender a realizar movimentos de soltura e a se livrar de vários tipos de ataques como agressões à curta ou média distância. O instrutor pontua que dentro de seis meses, durante a faixa branca, o aluno pode aprender a defesa pessoal e a se livrar de situações de agressão em 60 a 70% das situações.

“O desempenho é individual, no entanto as técnicas aplicadas em diferentes faixas de krav magá seguem uma ordem. O aluno muda de faixa quando se sente confiante e apto para a próxima etapa, uma vez que o instrutor também pode direcionar e dar feedbacks”, pontua.

Faixa Amarela/ tempo 12 meses

A faixa amarela pode ser disponibilizada dentro do período de um ano. Está um nível acima da faixa branca, portanto o aluno irá desenvolver maior destreza como a de ‘ler’ e antever as ações do oponente, livrando-se de situações de agressão.

Nessa fase o aluno vai aprender movimentos de defesas contra chutes e socos. Técnicas de mobilização que não foram apresentadas na faixa branca também farão parte, além das solturas com maior agilidade.

Faixa Laranja/ tempo 18 meses

Quando o aluno adquire a faixa laranja ele já tem o domínio das principais técnicas de krav magá, portanto irá aprimorar essas ferramentas para aplicar com maior eficiência e agilidade.

O aluno irá aprender a se defender em situações de curta distância, geralmente mais difíceis e arriscadas, atentar-se aos reflexos e a trabalhar a sua segurança e agilidade.

A complexidade por trás das técnicas serão apresentadas detalhadamente, mostrando para o aluno quais são os cuidados e as soluções de maneira simples, pois estará preparado para essa compreensão.

Faixa Verde/ tempo 18 meses

Faz o uso de objetos considerados armas brancas, incluindo exercícios com facas e bastões. Tudo o que foi aprendido até aqui irá exigir ainda mais agilidade e preparo físico para reagir de maneira assertiva e cautelosa.

“A partir da faixa verde o aluno começa a ter acesso aos exercícios para defender-se em situações de ataque com uso de armas brancas, ou seja, atenção redobrada, 100% de foco e concentração”, complementa o instrutor.

Faixa Azul/ tempo 24 meses

Um nível mais complexo que vai exigir velocidade, explosão e muita coordenação motora. Nessa etapa o aluno será exposto aos primeiros exercícios de autodefesa contra armas de fogo, como também já terá acesso ao combate corpo-a-corpo.

Faixa Marrom/ 24 meses

Durante essa fase o aluno será exposto às técnicas para se defender contra ataques de dois ou mais oponentes. “É a união de técnicas e treinamentos de todas as faixas anteriores, pois esses oponentes também podem estar munidos de objetos como armas brancas e até arma de fogo”, completa o instrutor.

Faixa Preta

Essa faixa reúne todo o conhecimento apresentado no krav maga, incluindo o 6º e 7º dan. Exige grande habilidade física, desenvoltura em todas as técnicas exercitadas, mas acima de tudo, controle emocional e postura alinhada com as diretrizes do krav magá.

O aluno terá acesso à filosofia militar, inclusive em situações em que há reféns, indo além da autodefesa e desenvolvendo preparo para atender as necessidades do próximo. Será treinado para defesas de ameaças com fuzis e técnicas antiterrorismo.

Faixa Vermelha e Branca

Nesse nível o praticante já tem conhecimento técnico e experiência em todas as ferramentas de defesa apresentadas no krav maga, portanto, será avaliado de acordo com o seu compromisso no desenvolvimento e disseminação do krav maga na sociedade.

Faixa Vermelha

Apresentada a partir do 8º dan, no entanto essa faixa é válida caso o fundador do krav magá tivesse nomeado um sucessor, como ele não o fez antes do seu falecimento, não há uma pessoa atualmente que faz o uso dessa faixa.

Como são as aulas?

As aulas de krav magá duram aproximadamente 1 hora. Qualquer pessoa pode fazer, não há restrição de idade, gênero ou experiência anterior. É importante a liberação médica em todos os casos.

O krav magá pode ser realizado em paralelo com outras atividades físicas que fazem parte do dia a dia do aluno. Por ser uma prática de defesa pessoal é útil para o bem-estar e proteção, além de beneficiar não só a saúde física, como o aspecto emocional e a autoconfiança.

