DEFENSORIA PÚBLICA DE COLORADO MARCA FEVEREIRO COM EVENTOS INFORMATIVOS

Roda de conversa sobre autismo e bate-papo sobre processos criminais levam à população informações diversificadas e aproximam profissionais da população

Fevereiro foi um mês marcado por grandes eventos em Colorado do Oeste. Para quem pensa que se trata apenas do “mês do carnaval”, este município de Rondônia mostra que levar informação aos cidadãos é coisa séria e que deve acontecer durante o ano todo.

Dia 13, por exemplo, aconteceu a “1ª Roda de Conversa sobre Autismo da Defensoria Pública de RO de 2020 do núcleo de Colorado”. O evento contou com a participação dos conselheiros tutelares do município, do secretário municipal de educação, Sr. Raimundo Nonato Pereira, do terapeuta ocupacional do município Sr. Daniel Natal, profissionais da educação, profissionais da saúde da comarca, pessoas com autismo, assim como seus familiares.

A região é conhecida por ter famílias muito unidas quando se trata de inclusão social, então, a ocasião proporcionou que as pessoas que vivenciam na pele essa luta diária pudessem expor suas opiniões e desejos, assim como trocar opiniões e experiências.

Na oportunidade foram discutidas questões relativas à educação de crianças e adolescentes com autismo na comarca, onde o secretário municipal de educação prestou esclarecimentos para a população em geral sobre as providências que estão sendo tomadas pelo município para a melhoria da realidade local, principalmente sobre a contratação de cuidadores para as escolas públicas municipais.

Também foram esclarecidos os direitos destas pessoas, algumas situações relativas aos tratamentos adequados, além de traçados alguns planejamentos do itens que ainda precisam ser alcançados em prol deste grupo de pessoas no município de Colorado.

Por dentro do dia a dia da Defensoria na prática

Já o sábado, dia 15, foi marcado para aqueles que buscam saber mais sobre o Direito, principalmente nas áreas teóricas e práticas do processo criminal: o “Bate-Papo Acadêmico com a Defensoria Pública”

Com o público-alvo focado em estudantes, profissionais da área e participantes interessados pelo assunto, o evento contou com a palestra do assessor criminal da Defensoria Pública Raphelson Pereira, que falou sobre aspectos teóricos e práticos do processo penal; assim como a palestra da Defensora Pública Flávia Albaine, que falou sobre as mudanças acarretadas pelo pacote anticrime nas prisões cautelares.

“Foi um evento rico no sentido de auxiliar na construção de um pensamento jurídico crítico dos estudantes de Direito de Colorado, além de permitir que eles tenham mais conhecimento sobre o cotidiano do trabalho criminal de um Defensor Público”, pontua Flávia.

O bate-papo contou também com a presença dos Defensores Públicos de Vilhena, Matheus Vinícius e Beatriz Fazzi, que foram prestigiar o evento.

“Após as exposições, abrimos para os debates sobre os assuntos abordados. Neste momento, os Defensores de Vilhena presentes também contribuíram com as suas experiências cotidianas e interagiram com o público”, finaliza Albaine.

FONTE: Priscilla Silvestre

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

