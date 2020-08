DEFENSORA PÚBLICA DE RONDÔNIA MOSTRA QUE QUANDO SE TEM VONTADE, O TRABALHO SURTE EFEITO SEJA AONDE FOR

Flávia Albaine, que atua em Colorado do Oeste, é uma das referências em Rondônia na luta em prol da inclusão Social

Mesmo que o Brasil tenha seus altos e baixos quando se fala em educação, saúde, economia e tantos outros itens que fazem parte da vida dos cidadãos, alguns profissionais comprovam que o trabalho feito com dedicação traz ótimos resultados.

Flávia Albaine, Defensora Pública de RO e criadora do projeto Juntos pela Inclusão Social, mesmo antes de ingressar na faculdade de Direito já tinha como meta lutar em prol dos mais vulneráveis.

Hoje, produz rodas de conversas, palestras, participa de eventos e escreve diversos artigos – tanto com linguagem acessível para as pessoas de fora do círculo da legislação, quanto para publicações da área – abordando a inclusão social.

“O Projeto Juntos pela Inclusão Social tem como um de seus objetivos principais a educação em direitos da população, ou seja, levar o conhecimento jurídico à população para que ela se informe de quais são os seus direitos e de como concretizá-los, além de causar reflexões sobre diversos temas sociais e jurídicos, despertando a consciência crítica de quem acompanha as informações”, ressalta.

Autismo, Síndrome de Down e Bullying são alguns dos temas abordados

A educação inclusiva é um dos maiores passos para que haja uma sociedade mais preparada para entender a expressão “todos somos iguais”.

Então, nesse contexto, Flávia une sua função como Defensora Pública e também como idealizadora de um projeto que busca mais inclusão para ganhar ainda mais forças.

Por exemplo, como Defensora ela foi às ruas do município com alguns profissionais da área da saúde para saber dos moradores de rua os motivos que faziam com que eles estivessem ali, avaliar o estado médico de cada um dos que se dispuseram a conversar com eles e também possíveis maneiras de tirá-los daquela situação.

Participou do “Bate-Papo Jurídico Universitário sobre Cotas em Universidades Públicas e Inclusão de Alunos com Deficiência” e palestrou sobre Inclusão Social no Instituto Federal de RO, foi integrante do evento “Diálogo da Defensoria Pública com pais e educadores sobre Educação Inclusiva e Bullying” na Escola Manuel Bandeira, falou sobre o que faz a Defensoria Pública e qual a importância desse trabalho na Rádio Líder FM, de Cerejeiras, entre outros.

“Como Defensora Pública, ressalto que a educação em direitos é uma das formas de acesso à justiça. Ademais, é objetivo da Defensoria Pública a promoção, a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico”, pontua.

Já com seu projeto, é bastante ativa nos acontecimentos de sua comarca, como o AMA Cone Sul – de mães e filhos com autismo – em que recentemente fez uma homenagem a todos eles no “Dia do Orgulho Autista”, e também produz conteúdo on-line para todo o Brasil, onde leva informações por meio do Instagram, Fan Page, canal do YouTube e diversas lives, sempre abordando temas que despertem o interesse de todos, já que um dos seus objetivos é levar a reflexão de que a sociedade é que precisa se preparar para receber a pessoa com deficiência da melhor maneira possível e não a pessoa com deficiência que precisa se moldar à sociedade.

“A educação em direitos sempre foi feita de forma presencial (tais como seminários, rodas de conversas e outros) e de forma virtual. Entretanto, diante do cenário de pandemia que estamos vivenciando no momento, tivemos que investir bastante na forma virtual e suspender temporariamente as atividades presenciais. Nesse sentido, estamos nas redes sociais e no canal do YouTube postando posts explicativos, vídeos sobre temas a serem refletidos e entrevistas de convidados por meio de lives”.

Confira um pouco do Juntos pela Inclusão Social – Flávia Albaine:

FONTE: Priscilla Silvestre

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

