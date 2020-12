DECORAÇÃO DE NATAL ATRAI FAMÍLIAS EM PRAÇA DE VILHENA PARA FOTOS E PASSEIOS

Feita com materiais reaproveitados e parcerias, ornamentação cobriu toda a praça Nossa Senhora Aparecida

Famílias vilhenenses aproveitaram o fim de semana para visitar a decoração de Natal instalada pela Fundação Cultural de Vilhena (FCV) na praça Nossa Senhora Aparecida, no Centro. Em todo o local o espírito natalino ficou traduzido em luzes, letreiros, presentes gigantes, presépios, árvores piscantes e até mesmo uma casa do Papai Noel com trenó. Os materiais utilizados no trabalho foram reaproveitados e também fruto de nova montagem dos itens adquiridos em 2019 com vistas à economia e uso sustentável de peças que virariam lixo.

“Durante algumas semanas os servidores da Fundação trabalharam dia e noite para montarmos uma decoração modesta porém econômica e bela na praça. O Natal é uma data culturalmente forte e valorizamos isso com vários cenários na praça. É uma data mágica e a união de esforços para esse trabalho mostra que a época realmente carrega um ótimo clima de colaboração e amor, já que recebemos ajuda das secretarias de Obras, Assistência Social e Comunicação, além da Aciv, do vereador Wilson Tabalipa e outros voluntários”, conta Hurby Santos, presidente da FCV.

Próximo à casa do Papai Noel foram instaladas bolas decorativas feitas com reaproveitamento das luminárias antigas da avenida Melvin Jones. Através de doações e reparos, também diversos materiais recicláveis foram utilizados para a confecção dos ornamentos, que contam com dois presépios, diversas árvores brilhantes, caixas de presentes gigantes, mensagens de solidariedade, árvores de natal e incluíram ainda reforma do parquinho.

A Fundação, ao mesmo tempo, faz dois pedidos: que os visitantes evitem tocar nas estruturas de metal, pois a energia que alimenta sua luz tem 220 volts, e também que ajudem a preservar a decoração, sem vandalismo. Já nos primeiros dias foram observadas atos de depredação, que já mobilizaram reparos da Prefeitura de Vilhena.

FONTE: Semcom

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments