CUC/SEDAM PROMOVE REUNIÃO DE AÇÕES CONJUNTAS PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL NA BOLÍVIA

A Coordenadoria de Unidades de Conservação-CUC/SEDAM por meio da gerência da UC-Parque Estadual Corumbiara promove reunião de ações conjuntas para proteção ambiental em Remanso – Bolívia

A CUC/SEDAM através da gerência da unidade de conservação Parque Estadual Corumbiara participou no último dia 06/03 (sexta-feira) de reunião para tratar sobre ações conjuntas de proteção com a Capitania de Portos, Base Navale Associação de pescadores das localidades de Remanso e Cafetal na Bolívia. O evento foi promovido pelo Comando da Capitana de Portos de Remanso, tendo como objetivo levar informações dos direitos e deveres dos pescadores, esclarecer sobre a legislação da pesca do Brasil e da Bolívia e aproximá-los das instituições que atuam na gestão da atividade de proteção e fiscalização dessas áreas.

Um dos pontos de grande importância ressaltado na reunião é de que ambos países possuem juntos mais de 02 milhões de hectares de áreas protegidas entre os Parque Estadual Corumbiara no Brasil e Parque Nacional Noel Kempf Mercado na Bolívia e que a biodiversidade de espécies existentes são de responsabilidade de proteção por parte dos órgãos de fiscalização e também por parte dos moradores da região do Vale do Guaporé.

O Comandante da Capitania de Portos pontua que antes de atuar de forma repressiva, é importante que cada pescador cumpra seu papel, devendo ter a informação e conscientização, de ser um parceiro nesta importante tarefa de preservar as inúmeras espécies existentes. “A aproximação com a gestão do Parque Estadual Corumbiara e órgãos de fiscalização da Bolívia na regiãogera parceria que pretende levar ao pescador a compreensão que ele também é um agente do meio ambiente e pode contribuir com a natureza denunciando os crimes ambientais”, afirma o comandante.

O presidente da Associação de Pescadores de Remanso, avalia positivamente a reunião e acredita que o encontro é uma interação importante para que a comunidade questione sobre os seus direitos e deveres. “Com essa reunião o pescador tem a oportunidade de ter acesso a informação correta do que é proibido e o que é permitido e participar efetivamente das ações de projetos do Parque Estadual Corumbiara, principalmente no monitoramento e coleta das espécies de quelônios da Amazônia, considerando o conhecimento que os pescadores possuem dessa região”.

Durante a reunião as entidades explicaram que quem desrespeitar a legislação poderá ter o pescado e os equipamentos apreendidos, além de levar multa que varia de acordo com a legislação e normas de cada país.

Raimundo Dima, gestor do Parque Estadual Corumbiara enfatizou a importância desta ação conjunta, pois vem com o objetivo de colaborar com a mudança de cultura dos pescadores, tendo como foco principal o fortalecimento de ações de preservação ambiental e a redução da exploração predatória do pescado na região, contribuindo assim com o equilíbrio entre a pesca, oferta, procura e a comercialização. “Além de conscientizar os pescadores, estas ações conjuntas busca provocar o levantamento de problemas e achar soluções pelos próprios impactados pela diminuição do pescado”.

Na localidade de Cafetal-Bolívia, a mensagem será repassada pelo Comando de Base Naval aos pescadores. “O que fazer para preservar e garantir que o pescado não seja extinto na região é a questão que deve ser tratada por todos, por meio de projetos de educação ambiental e parcerias, pois os pescadores são os principais agentes para resolver a situação e a educação ambiental é uma das formas para mudar a cultura deles”, enfatiza Raimundo Dimas, gestor do Parque Estadual Corumbiara.

FONTE E FOTOS: ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

