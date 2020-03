CRISE NA SEFIN: GESTORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA COLOCAM CARGOS A DISPOSIÇÃO

Na manhã desta sexta-feira, 13, mais de 30 ocupantes de cargos de confiança entre Gerentes, Delegados, Chefes de Agência de Renda e Postos Fiscais publicaram no SEI – Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Rondônia o pedido de exoneração, colocando seus cargos de confiança á disposição do Governo.

Entre os motivos está a insatisfação com falta de condições de trabalho e morosidade quanto à regulamentação do Projeto de Lei nº 397/20, que altera, acrescenta e revoga dispositivos à Lei nº 1.052, de 19 de fevereiro de 2002, do grupo TAF – Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado.

Assembleia

Na próxima segunda-feira, 16, será dada continuidade à Assembleia Geral Extraordinária conjunta para avaliar os próximos passos a serem tomados, inclusive a possível paralisação total das atividades no Estado. A assembleia será realizada às 09h, na sede do Sindafisco (rua José Bonifácio, 814, bairro Olaria, Porto Velho).

FONTE: Comunicação Sindafisco

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

