CRÉDITO: BANCO DA AMAZÔNIA E SEBRAE ESTUDAM PARCERIA VOLTADA PARA OS PEQUENOS NEGÓCIOS

Proposta de plataforma digital pode otimizar acesso ao crédito

Os Pequenos Negócios podem ganhar um grande reforço na área de crédito muito em breve. O Banco da Amazônia e o Sebrae estudam uma parceria para viabilizar uma inédita plataforma digital que pode impactar positivamente o acesso ao crédito.

Estiveram em reunião nesta semana (10) em Porto Velho, o Superintendente em exercício do banco, Diego Brito Campos e o gerente geral de crédito, Márcio Orsi Coutinho com o diretor técnico do Sebrae, Samuel Almeida onde avançaram na estratégia para viabilizar a solução em breve.

Trata-se de uma plataforma on line que permitirá que os Pequenos Negócios e, mais especialmente, os Microempreendedores Individuais (MEI) possam acessar, se cadastrarem e onde haverá um mecanismo de orientação ao crédito. Otimizar tempo, adequar as necessidades de acesso a crédito e introduzir o pequeno empreendedor na realidade da transformação digital são alguns dos objetivos buscados pela iniciativa em conjunto. Para auxiliar na materialização da ideia, o reforço do empreendedor Antônio Trurler, também presente ao encontro e que desenvolve soluções tecnológicas, será fundamental para o sucesso da empreitada.

Segundo o superintendente, “Nós temos constitucionalmente obrigação de aplicar 51% dos recursos do fundo constitucional do Norte – FNO, para os micros e pequenos. Neste sentido elaborar uma plataforma digital que possa aumentar a utilização desse crédito por esse público é essencial para o Banco. Contar com ajuda do Sebrae, que é um parceiro qualificado e que pode além de conceder o crédito qualificar esse público é fundamental”, concluiu Diego Campos.

“Trabalhamos em uma dor que os empresários sempre apontam no acesso ao crédito, em que um dos gargalos é justamente a etapa que antecede a análise e liberação do crédito pretendido e se pudermos orientar , neste primeiro momento, focado no MEI mas podendo-se ampliar para outras empresas como Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) será fundamental para contribuirmos para o desenvolvimento econômico de Rondônia”, disse Samuel. A iniciativa deve ser colocada à disposição tão logo os estudos e testes sejam concluídos.

Quer saber mais sobre a atuação do Sebrae? Acesse sebrae.ro ou ligue gratuitamente para 0800 570 0800. Você também pode interagir com o Sebrae pelo WhatsApp, (69) 98130-5656, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube nos canais Sebrae/RO.

FONTE: ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments