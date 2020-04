COVID-19: RONDÔNIA RURAL SHOW É CANCELADA E RECURSOS DE MAIS DE R$ 2 MILHÕES SÃO DESTINADOS AO COMBATE DO CORONAVÍRUS

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), anuncia aos parceiros, colaboradores e público em geral o cancelamento da 9ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, prevista para acontecer no período de 26 a 30 de maio de 2020, no município de Ji-Paraná. A medida corrobora com o esforço que o Governo de Rondônia tem realizado para combater a pandemia do coronavírus (Covid-19), para proteger a vida dos rondonienses, da mesma maneira a dos visitantes que se fariam presentes na 9ª edição do evento.

Conforme consta no ofício nº 1665/2020/GOV-RED assinado pelo governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, serão remanejados à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) os recursos no valor acima de R$ 2,2 milhões destinados ao evento, com intuito de auxiliar as ações pertinentes ao combate do coronavírus (Covid-19).

A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) será responsável por remanejar à Sesau os montantes que seriam empregados à execução da feira, e caberá à Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) efetuar os trâmites pertinentes ao repasse à pasta em questão.

De acordo com o secretário da Seagri, Evandro Padovani, a 9ª edição da feira vai acontecer no final de maio de 2021. “Essa medida visa contribuir no combate ao coronavírus. Agradeço a todos os colaboradores e parceiros pela compreensão. Os investimentos para a feira deste ano serão destinados à Secretaria de Saúde e a 9ª edição acontecerá no próximo ano”, informou.

Fonte

Texto: Ascom – Seagri

Fotos: Nilson Santos – Secom

Secom – Governo de Rondônia

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

