COVID-19: PIMENTEIRAS CONFIRMA PRIMEIRO CASO DO NOVO CORONAVÍRUS EM FAMÍLIA MONITORADA PELA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a paciente estava sendo monitorada por uma equipe da Vigilância em Saúde

A Prefeitura Municipal de Pimenteiras/RO; no Cone Sul do Estado de Rondônia, confirmou através do Boletim Epidemiológico oficial o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus no município.

A informação foi divulgada nesta manhã de sábado (23/05) do Boletim de Epidemiológico Coronavírus Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde; junto a Vigilância em Saúde, informa que o município tem 1 caso confirmado realizado através do teste rápido, aguardando resultado do Lacen, 1 caso suspeito, aguardando resultado do Lacen, 5 casos descartados, exames testados negativo para o COVID-19, 10 testes realizados 4 Swab/6 testes rápidos e 3 famílias monitoradas por 14 dias.

De acordo com o secretário municipal de saúde Rodrigo Sordi, a paciente é uma das 5 famílias que estavam sendo monitoradas pela equipe da Vigilância em Saúde do município. A paciente é uma mulher de 51 anos servidora Estadual, que apresentou sintomas da doença e se agravou na madrugada deste sábado e tendo a ser transferida de ambulância para o Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia – Heuro, na cidade de Cacoala. Seus familiares continuam sendo monitoradas pela equipe de Vigilância em Saúde.

Seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde; A Prefeitura de Pimenteiras, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem tomando as devidas precauções para evitar que mais pessoas sejam infectadas pelo COVID-19.

Conforme o Secretário Municipal de Saúde, Rodrigo Sordi Moreira, “por questão de ética profissional e pela preservação da identidade da pessoa, seguindo o padrão dos Órgãos de Saúde Federal e estadual, a Secretaria Municipal de Saúde de Pimenteiras não divulgará o nome do paciente que testou positivo para o Covid-19. Porém, esta estará sendo devidamente monitorada, e tendo o devido acompanhamento dos profissionais de saúde do município”.

O Comitê Municipal de Enfrentamento em sua reunião emitiu algumas recomendações, para que todos redobrem os cuidados neste momento, ficando em casa, fazendo isolamento social, evitando aglomerações, se precisar sair de casa utilize os EPIs, lave as mãos com freqüência com água e sabão e use álcool em gel, ao tossir ou espirrar utilize lenço ou na falta cubra a boca com o cotovelo e use máscara.

Rodrigo Sordi, destaca que a paciente já apresentava alguns sintomas e estava sendo monitorada em casa, tendo sido diagnosticado no dia de hoje. Informou também que o atendimento foi realizado dentro das orientações do Ministério da Saúde, conforme os protocolos de atendimento para COVID-19, bem como a família recebeu atendimento e orientações para isolamento domiciliar.

O Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) ressaltou a preocupação com a pandemia e o trabalho que vem sendo feito visando orientar a população quanto aos riscos de contaminação. Ressaltou a importância da prevenção e a necessidade do uso da máscara e outros EPI´s. “Cada um deve fazer a sua parte, ser responsável, se proteger e proteger o próximo precisamos trabalhar, mas com os cuidados necessários, finalizou o Prefeito.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

