COVID-19: PIMENTEIRAS CONFIRMA 3 CASOS DO NOVO CORONAVÍRUS NESTE DOMINGO DA MESMA FAMÍLIA

A Secretaria Municipal de Saúde emitiu o Boletim Epidemiológico, relatando o perfil das pessoas que testaram positivo para o novo Coronavírus, 4 casos confirmados através do teste rápido, 1 casos suspeito, aguardando resultado do Lacen/RO; 5 casos descartados com exames testados negativos e 13 testes realizados 7Swab/9 testes rápidos

A Prefeitura de Pimenteiras do Oeste/RO; confirmou, neste domingo (24/05), através do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, que que existem três casos positivos do novo Coronavírus Covid-19, na cidade de uma mesma família.

O primeiro caso trata-se de uma paciente do sexo feminina de 51 anos de idade, residente no município, que apresentou sintomas da doença e se agravou na madrugada deste sábado (23-05) e tendo a ser transferida de ambulância para o Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia – Heuro, na cidade de Cacoal.

Os três casos confirmados neste domingo, são do marido, filho e nora, da primeira paciente infectada com o Covid-19.

A Secretaria Municipal de Saúde, reforça a todos sobre a importância de adoção das medidas de prevenção, higienização e etiqueta respiratória, além do uso obrigatório de máscaras. Pedirmos cautela a população na disseminação de notícias sem a devida checagem da fonte e veracidade. Sem mais a Secretaria Municipal de Saúde se coloca a disposição.

FONTE E FOTOS: WILMER G.BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

