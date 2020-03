COVID-19: CONFIRMADO O PRIMEIRO CASO DE CORONAVÍRUS EM RONDÔNIA

O estado de Rondônia registra o primeiro caso de coronavírus (Covid-19) confirmado, na tarde desta sexta-feira (20), pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa).

O caso é considerado importado, tendo em vista que o paciente, vindo de São Paulo, estava em trânsito no município de Ji-Paraná e permaneceu na localidade por aproximadamente 48 horas. Ainda não existe transmissão comunitária por coronavírus no Estado.

A Agevisa aguardava o pronunciamento do Ministério da Saúde sobre a realização de exames pelo laboratório Hermes Pardini, em Minas Gerais, responsável pelas análises.

As equipes de Vigilância Epidemiológica de Ji-Paraná estão estabelecendo contato com as pessoas as quais o paciente manteve contato. Além disso, o Cievs de Rondônia informou o caso ao Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de São Paulo.

A Agevisa solicitou da Coordenação Geral de Laboratórios do Ministério da Saúde, a relação de laboratórios certificados para emitir laudos para coronavírus.

FONTE: Secom – Governo de Rondônia

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments