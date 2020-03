COVID-19: AGEVISA AGUARDA EXAME DE LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA PARA CASO DECLARADO COMO POSITIVO AO CORONAVÍRUS EM JI-PARANÁ

A Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa) aguarda o resultado do exame de laboratório designado pelo Ministério da Saúde (MS), como referência para diagnóstico de coronavírus (Covid-19), sobre o caso divulgado como positivo, em Ji-Paraná, interior de Rondônia.

A contraprova é uma recomendação do Ministério da Saúde para validar ou não os resultados de coronavírus oriundos de laboratórios particulares ou de referência do Estado.

De acordo com Sid Orleans, coordenador do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), o caso, importado de São Paulo, foi informado à Vigilância Epidemiológica de Ji-Paraná no final da tarde de quinta-feira (19).

“O paciente ficou cerca de 48 horas no município e a Vigilância municipal está estabelecendo contato com as pessoas com as quais ele manteve contato, para orientá-las”, disse Orleans.

O Cievs de Rondônia entrou em contato com o Cievs de São Paulo para informar o caso, para que o mesmo seja acompanhando. O vôo deve ser localizado para que todas as pessoas que mantiveram contato com esta pessoa também possam ser acompanhadas.

