CORUMBIARA: DEOCLECIANO DA DIZAL E CHICO ORLANDO VISITAM DISTRITO DE VITORIA DA UNIÃO

O candidato a Prefeito pelo Município de Corumbiara Deocleciano da Dizal (PP) e seu vice-prefeito Chico Orlando (PV) aproveitarão esta semana para visitar o Distrito de Vitoria da União e conversas com eleitores da região mais distantes. A agenda também inclui encontros com lideranças e caminhadas no Distrito.

Deocleciano da Dizal se encontrou com apoiadores e candidatos a vereadores. Depois seguiu em caminhada pelas ruas e avenidas do Distrito. “O Distrito da Vitoria da União, um dos maiores do município de Corumbiara, é prioritariamente uma da maior produção de grãos, pecuária e leiteira”.

O compromisso do candidato foi quando lançou o programa de governo e se encontrou com lideranças comunitárias, além de especialistas de diversas áreas. Entre as prioridades de programa estão a geração de emprego, saúde e educação.

FONTE: WILMER G. BORGES

FOTOS: ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

