CORONAVÍRUS: TRÊS NOVOS CASOS CONFIRMADOS PARA COVID-19 E RONDÔNIA REGISTRA O TOTAL DE 14 CASOS DA DOENÇA

O Estado de Rondônia registra 14 casos confirmados da Covid-19. O Laboratório Central de Saúde Pública do Estado (Lacen) analisou 82 amostras para coronavírus neste domingo (5), das quais duas foram positivas e 80 negativas.

Dois pacientes são de municípios do interior. Em Rolim de Moura, um homem de 59 anos que viajou para Minas Gerais. E em Vilhena, uma mulher de 31 anos.

Outro novo caso é da capital, Porto Velho, uma mulher de 30 anos que viajou aos Estados Unidos da América (EUA). Ela está bem e em casa, no fim do período de quarentena. Este caso não teve análise da amostra feita pelo Lacen, pois foi realizado teste sorológico em um laboratório local. Este tipo de teste aponta que a pessoa teve contato com o vírus. E após análise do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde (Cievs) estadual, foi aceito como positivo nos registros oficiais.

