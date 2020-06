CORONAVÍRUS: SAÚDE DE CEREJEIRAS COMEÇA TESTES RÁPIDOS EM GRANDE ESCALA NESTA QUARTA-FEIRA NO MUNICÍPIO

Tem início nesta quarta-feira (17/06) a segunda etapa do projeto Mapeia Rondônia, que tem como objetivo a realização de testes rápidos para a detecção do Coronavírus Covid-19 em todo o Município de Cerejeiras/RO; segundo informou o Secretário Municipal da Saúde, Ederson Lopes.

O Projeto teve início com a distribuição de 100 mil testes rápidos para detecção do novo Coronavírus, que foram comprados pelo governo do Estado, para os 52 municípios.

A realização da testagem em grande escala é simultânea na população do Município de Cerejeiras e é exclusiva para pessoas que estejam apresentando síndrome gripal há mais de sete dias.

NOTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMSAU)

A ação Mapeia Rondônia se refere à realização de testagem em grande escala e simultânea na população sintomática do Estado de Rondônia. A primeira etapa já aconteceu no Município no período de 03/06 a 09/06 e a segunda acontecerá nos dias 17, 18, 19, 22 e 23 de junho de 2020 com 489 testes disponíveis.

O teste rápido de COVID – 19 é capaz de detectar a presença de anticorpos (IgG e IgM), que são produzidos pelas células de defesa pelo corpo humano contra o SARS-CoV-2 após o contato com vírus, por meio da coleta de uma gota de sangue. Os anticorpos podem ser detectados com melhor sensibilidade após o 7º dia de início dos sintomas, dependendo do método, podendo ser realizado entre o sétimo e o décimo dia, existindo limitações e variações de sensibilidade do teste conforme o tempo de doença.

Portanto, a Secretaria Municipal de Saúde de Cerejeiras, inicialmente convoca toda população SINTOMÁTICA, que esteja apresentando síndrome gripal (sintomas) há mais de 7 dias, tais como: FEBRE, DOR DE GARGANTA, TOSSE, DOR NO CORPO, FALTA DE AR, CORIZA E DIARRÉIA, a comparecer no local, data e hora abaixo descritos, para passar por triagem e, se for o caso, realizar os procedimentos, inclusive avaliação médica, de forma a fechar o diagnóstico.

A Ação acontecerá no Pavilhão da Igreja Matriz – Cristo Salvador, localizada na Avenida das Nações esquina com a Rua Belo Horizonte, no Centro da Cidade:

Dias: 17, 18, 19 22 e 23 de Junho de 2020.

Horário de Atendimento: das 08h00mim ás 11h00mim e das 13h00mim ás 16h00mim.

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras, em parceria com a Secretária de Saúde, reitera as orientações para evitar aglomerações, e sugere que ao buscar este atendimento não leve acompanhante, use máscara e após ser atendido não permaneça no local.

OBSERVAÇÕES:

A realização da testagem será exclusiva para pessoas que estejam apresentando síndrome gripal há mais de sete dias.

Todos os indivíduos testados (positivos e negativos) deverão ser notificados conforme Nota Técnica 27 (0011745293) SEI 0002.135636/2020-11 / pg. 1 notificados ao sistema eSUS VE, segundo informações disponíveis em Nota Informativa Nº 20/2020-SAPS/GAB/SAPS/MS – Versão 17/04/2020.

Telefones para contato em casos de suspeita de Coronavírus:

UBS Maria José N. de Carvalho – PSFA (atrás da EMATER): 3342-3342.

UBS Dr. Humberto Muniz Barbosa – PSFB (em frente a Maderama): 3342-4090.

UBS Cerejeiras – PSFG (BNH): 3342-3123.

UBS Dr. Hercílio Silva Dutra (perto do CTG): 3342-2108.

Vigilância Epidemiológica: 99928-8342.

Mais informações serão publicadas sempre no site oficial do Município: www.cerejeiras.ro.gov.br.

Cerejeiras, 16 de junho de 2020.

Ederson Lopes/Secretário Municipal de Saúde

Fonte: Wilmer G. Borges/Com Informações da secretaria Municipal de Saúde

