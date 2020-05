CORONAVÍRUS: PREFEITURA DE CEREJEIRAS RETOMA HORÁRIO NORMAL DE FUNCIONAMENTO NESTA TERÇA-FEIRA

Servidores com mais de 60 anos vão continuar afastados

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras informa que a partir de amanhã terça-feira (26/05) o expediente administrativo retornará ao seu horário normal de funcionamento.

O funcionamento dos setores administrativos da Prefeitura estava restrito desde o início da Pandemia no Estado. Conforme a prefeita o novo documento, mesmo retomando o funcionamento norma, o município mantém o afastamento de servidores com mais de 60 anos e restringe o atendimento ao público.

A norma determina que a rotina de cuidados preventivos e de higiene, por parte de todos os colaboradores municipais, deverá ser reforçada com a adoção rigorosa das práticas indicadas. A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente a boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra o novo Coronavírus Covid-19.

O Comércio, com exceção dos serviços essenciais, continua suspenso na cidade. Um novo decreto está sendo elaborado para o funcionamento dos setores econômicos da cidade está sendo avaliada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19.

Nas Próximas horas, o município deverá publicar um novo decreto, com as deliberações do que deve voltar a funcionar na cidade.

O principal é o uso obrigatório de máscaras por todas as pessoas em recintos fechados, de circulação de público, como estabelecimentos comerciais, de prestação de serviços, bancos, lotéricas e repartições públicas. Além das demais medidas protetivas e ainda reforça os procedimento de higiene e limpeza, tanto dos estabelecimentos como dos cidadãos como lavar bem as mãos e usar álcool em gel.

Barreira Sanitária: Entre as ações de enfrentamento do novo coronavírus Covid-19, a Prefeitura também adotou a barreira sanitária na entrada de Cerejeiras. Fiscais municipais e equipes da Secretaria Municipal de Saúde orientam os ocupantes dos veículos que chegam à cidade a respeito das medidas restritas.

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

