CORONAVÍRUS: PREFEITURA DE CEREJEIRAS PRORROGA PRAZO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LIXO

A campanha da taxa de coleta de resíduos sólidos domiciliares, também conhecidas como taxa de lixo em Cerejeira foi lançada após a Prefeita Lisete Marth (PV) decretar o Estado de Calamidade Pública no Âmbito do Município de Cerejeiras/RO; no dia 21 de março de 2020 em decorrência da pandemia, causada pelo Coronavírus Covid-19. O pagamento deverá ser dividido em três parcelas, sendo que a primeira vence em 30 de junho, a segunda vence em 30 de setembro e a terceira e última parcela em 30 de dezembro de 2020. A decisão foi tomada avaliando a situação financeira enfrentada nesse momento de pandemia pelo novo Coronavírus.

Apesar de ter flexibilizado as medidas de contenção contra o Coronavírus Covid-19, a Prefeitura Municipal de Cerejeiras através da Prefeita Lisete Marth decidiu prorrogar as datas de vencimento de tributos municipais. O contribuinte poderá quitar o imposto de taxa de lixo em três parcelas. Entretanto, as datas do parcelamento seguem inalteradas.

A Prefeita Lisete Marth explicou o porquê da medida. “Nesse momento de dificuldade que o mundo enfrenta precisamos contribuir uns com outros, já que o empresário começa a sentir o impacto negativo na economia e consequentemente o empregado, e isso vai provocando um efeito cascata. Como forma de ajudar, decidimos dar um prazo maior para o pagamento de alguns tributos municipais”, disse a Prefeita.

“Sabemos que o Município recebe por aquilo que arrecada em tributos, mas nessa hora é importante unirmos forças e esperar que toda essa situação passe e tudo voltem ao normal”, concluiu Lisete.

