CORONAVÍRUS: POPULAÇÃO DE PIMENTEIRAS COBRA DO PREFEITO O FECHAMENTO DO TURISMO E PESCA ESPORTIVA

Turistas de outros municípios não respeitam o isolamento da população pimenteirense e lotam a cidade proliferando o novo coronavírus

A população do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; cobro do prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) neste final de semana para tomar providências com a entrada de turistas e pescadores amadores de outros municípios e população pedem para o fechamento do turismo e a pesca esportiva e procedimentos administrativos para acompanhar as medidas de controle e prevenção à proliferação do novo Coronavírus (Covid-19) pela prefeitura.

Os moradores pimenteirense estão com medo da proliferação do coronavírus e acionam o prefeito e ao governador do Estado tomar providências.

A população pimenteirense pede para que os proprietários de pousadas e ônibus turísticos remarquem com seus turistas para pelo menos 45 dias suas reservas. As medidas são necessárias, pois Pimenteiras não possui hospital capacitado para receber pacientes com coronavírus por muito tempo.

Em contato com o prefeito Vino disse que o município também vai publicar um decreto que proíbe a entrada e circulação de veículos de turismo e excussões no município de pimenteiras por conta do risco da contaminação do novo coronavírus. O município também vai fazer uma série de restrições ao uso do espaço público.

O município de Pimenteiras é muito frequentado durante todo o verão por turistas e pescadores esportivo. Porém, será publicado um novo decreto nesta terça-feira (05/05) suspendendo essas visitas. De acordo com o prefeito, nos finais de semana dia de maior movimento no município e nas pousadas, a Policia Militar, Policia Ambiental e Sedam irão atuar na fiscalização na entrada da cidade, estradas e no Rio Guaporé, enfatizou o Prefeito Vino.

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

