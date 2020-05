CORONAVÍRUS: PIMENTEIRAS TEM TRÊS CASOS SUSPEITOS DE COVID-19

A cidade de Pimenteiras do Oeste/RO; no Cone Sul do Estado de Rondônia, que é o município com menos habitantes do Estado, registrou 3 casos suspeitos, 5 casos confirmados três testes rápidos dois exames do Lacen/RO, 5 casos descartados exames testados negativos para o Covid-19, 13 testes realizados 4Swab 9 testes rápidos e 12 famílias monitoradas por 14 dias do Coronavírus Covid-19, de acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde divulgado nessa quinta-feira 27 de maio.

O Departamento de Vigilância em Saúde informa ainda que está acompanhando todos os casos suspeitos de COVID – 19 em nosso município, e tem seguido todas as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde para casos relacionados ao novo Coronavírus.

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

