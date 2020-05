CORONAVÍRUS: NOVO DECRETO SUSPENDE AULAS DA REDE ESTADUAL, MUNICIPAL E REDE PRIVADA, FICAM SUSPENSAS ATÉ O DIA 30 DE JUNHO EM CEREJEIRAS

A Prefeita do Município de Cerejeiras/RO; Lisete Marth (PV) assinou neste domingo, 17 de maio de 2020, o decreto n° 184/2020 que mantém suspensas as aulas na rede municipal, estadual e na rede privada, de ensino. A ação é baseada em outros decretos de âmbito federal e estadual que tratam medidas de prevenção e enfrentamento do novo Coronavírus.

As aulas foram paralisadas obedecendo, na ocasião ao primeiro decreto federal, estadual e municipal. A previsão era de que as aulas escolares retornassem, mas, permanecendo o município em situação de emergência, elas continuarão paralisadas.

Confira o novo Decreto:

DECRETO N.º 184/2020 DE 17 DE MAIO DE 2020

Altera o Decreto 157/2020 de 06 de maio de 2020, com alterações nos Arts. 10, 11, 12, 18 e 25 do Decreto nº 157/2020 de 06 de maio de 2020, dando nova redação.

A Prefeita Municipal de Cerejeiras, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e visando regulamentar, no âmbito do Município o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e dos Decretos Estaduais nº24.979, de 26 de abril de 2020, e 24.999 de 3 de maio de 2020, ainda,

CONSIDERAND O as medidas e fases preestabelecidas pelo Decreto Estadual n. 25.049 de 14 de Maio de 2020:

CONSIDERANDO que conforme o Decreto Estadual n. 25.049 de 14 de maio de 2020, o Município de Cerejeiras encontra-se na fase II:

CONSIDERANDO que o Município de Cerejeiras fará adesão aos termos do Decreto Estadual n. 25.049 de 14 de maio de 2020:

CONSIDERANDO, a deliberação do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19):

DECRETA

Art. 1º Ficam alterados os Arts. 10, 11, 12, 18 e25 do Decreto nº 157/2020 de 06 de maio de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação:

(…)

Art. 10 As atividades educacionais presenciais na rede estadual, municipal e rede privada, ficam suspensas até o dia 30 (trinta) de junho do ano corrente, aplicando-se em todos os municípios, ressalvada a existência de estudos apontando a viabilidade de retomada em prazo anterior.

(…)

Art. 11As atividades religiosas de qualquer culto, poderão ser liberadas a partir do dia 18 de Maio de 2020, desde que: aprovado o Plano de Funcionamento Detalhado que deverá ser apresentado por cada entidade religiosa, assinado por responsável, em que nele, obrigatoriamente, deverão constar:

I – o número correspondente a 30% da capacidade máxima de pessoas (anexar documento comprobatório. P. ex.: laudo técnico do Corpo de Bombeiros);

II – relatório fotográfico, comprovando-se demarcações de espaçamento e fileiras alternadas, bem como, a disponibilidade de álcool em gel em pontos estratégicos;

III – detalhamento da organização que será realizada para fiscalização e cumprimento das normas previstas nos incisos abaixo dispostos (P. ex: controle de entrada e saída;

IV – controle de distanciamento em áreas internas e externas; limpezas e assepsias; indicação dos responsáveis pela realização de toda fiscalização; etc.), condicionando-se ao cumprimento permanente das seguintes regras:

a) impedir o ingresso de pessoas do grupo de risco, crianças e pessoas que estejam convivendo com infectados ou suspeitos de estarem com Coronavírus; b) impedir contato físico entre as pessoas, como oração com imposição de mãos, abraços, dentre outras formas; c) impedir que os fiéis se deitem no chão ou qualquer outro local; d) impedir a entrada de fiéis sem máscara, tendo o dever de todos os presentes, permanecerem com ela durante todo o evento religioso; e) permitir a entrada de fiéis até 30% (trinta por cento) da capacidade máxima do estabelecimento religioso; f) respeitar o afastamento mínimo de: no caso de poltronas ou cadeiras, manter uma poltrona ou cadeira vazia em ambos os lados e fiéis em fileiras alternadas; e no caso de bancos, manter espaçamento mínimo de 1 (um) metro entre as pessoas e utilizar bancos em fileiras alternadas. organizar entrada e saída de fiéis, com vistas a evitar aglomerações, inclusive no pátio e proximidades dos templos e igrejas; adotar todos os protocolos sanitários estabelecidos na prevenção do COVID-19, especialmente limpeza de todos os assentos e áreas comuns com produtos adequados e padronizados pela ANVISA, após cada reunião ou culto; manter janelas e portas abertas durante todo o período de reuniões e cultos; e na realização da santa ceia, deve-se fornecer pão e vinho de forma individualizada, sem contato físico.

Parágrafo Único. O Plano de Funcionamento Detalhado será encaminhado ao “Comitê para Enfrentamento da Pandemia do COVID19” para análise e deliberação dentro do prazo limite de 48 horas a contar da entrega do documento, que será através do Setor de vigilância da Prefeitura Municipal de Cerejeiras ou via email: gabinete@cerejeiras.ro.gov.br.

(…)

Art. 12As atividades denominadas células, cultos familiares, estudos religiosos ou congênere nas residênciaspoderão ser realizadas com o limite máximo de 10 pessoas, ficam obrigados ao uso de máscaras e distanciamento de 2 metros entre os participantes.

(…)

Art. 18 – (…)

XXI – Academias de esportes de todas as modalidades, academias de dança e estabelecimentos de condicionamento físico, poderão ser liberados a partir do dia 17 de Maio de 2020, desde que:

a) apresentem o Plano de Funcionamento Detalhado que deverá ser apresentado por cada estabelecimento, assinado por responsável, em que nele, obrigatoriamente, deverão constar: o número correspondente a 40% da capacidade máxima de pessoas (anexar documento comprobatório. P. ex.: Laudo Técnico do Corpo de Bombeiros); relatório fotográfico, comprovando-se demarcações de espaçamento, bem como, a disponibilidade de álcool em gel em pontos estratégicos; e detalhamento da organização que será realizada para fiscalização e cumprimento das normas previstas nos incisos abaixo dispostos (ex: controle de entrada e saída; controle de distanciamento; limpezas e assepsias; nome dos funcionários que serão responsáveis pela fiscalização, etc.), e demaisnormas de prevenção e enfrentamento, condicionando-se ao cumprimento permanente das regras dispostas no §3º deste artigo, e b) obtenha a aprovação do Comitê para Enfrentamento da Pandemia do COVID-19 (decreto n. 118/2020), após minuciosa análise do Plano de Funcionamento Detalhado. c) o prazo de análise e deliberação referente aos Planos de Funcionamento Detalhado será de até 48 horas após a protocolização, que poderá ser feita junto ao Setor de Vigilância da Prefeitura de Cerejeiras ou através do email: gabinete@cerejeiras.ro.gov.br.

(…)

7ºAs academias, centros de ginástica e demais estabelecimentos de condicionamento físico, além das medidas previstas no § 1º do artigo 6º deste Decreto, deverão observar as seguintes regras:

I – afixar na entrada do estabelecimento uma placa informando a capacidade máxima de lotação, incluindo funcionários e clientes, conforme o número de metros quadrados úteis, limitando a ocupação do estabelecimento a 50% (cinquenta) da área treinável, observada a distância mínima de 2m (dois metros) entre os funcionários e clientes que utilizam das atividades do estabelecimento;

II – não ultrapassar 60 (sessenta) minutos dentro da academia, incluindo o período de troca de vestuário;

III – realizar higienização e desinfecção de objetos e superfícies tocados com frequência pelos clientes e pelos funcionários;

IV – reduzir a rotatividade nos aparelhos/equipamentos durante os treinos dos clientes, realizando a limpeza após cada utilização;

V – suspender aulas coletivas e quaisquer atividades que promovam contato pessoal;

VI – suspender de qualquer atividade que promova contato pessoal;

VII – não compartilhar objetos de uso pessoal, como garrafas de água e toalhas;

VIII – impedir a realização de atividades físicas de pessoas consideradas do grupo de risco, conforme especificado pelo Ministério da Saúde;

IX – permitir o ingresso somente das pessoas que estejam de máscara;

(…)

Art. 25 (…)

XIII – Revogado.

Art. 2ºEste Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LiseteMarth/Prefeita Municipal

Fernando Henrique Alves Rossi

Procurador Geral do Município

DECRETO EM PDF:

decreto 184 PDF CEREJEIRAS

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments